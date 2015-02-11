​Вице-президент НАНА: Армянский народ стал игрушкой в чужих руках

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Институте по правам человека при Национальной Академии Наук Азербайджана состоялась презентация книги известного журналиста, сотрудника института Эльданиза Эльгюна "Психология армян". Как сообщает Report, выступая на презентации, вице-президент НАНА академик Иса Габиббейли заявил, что "комиссия по изучению геноцидов против азербайджанского народа проводит большую работу по изучению агрессии армян в отношении азербайджанцев и турков и информированию мировой общественности об их преступлениях, оккупационной политике Еревана в отношении Азербайджана".

По его словам, презентуемая книга является второй по счету в этом направлении.

Он подчеркнул, что данная книга собрана из немногочисленных материалов о психологии и характере армян: "Армянский народ – несвободный, управляемый. Он стал игрушкой в чужих руках, который стал проводить агрессивную и злонамеренную политику против соседних народов", - отметил И.Габиббейли.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева в свою очередь указала на необходимость создания и распространения подобных книг, проведения серьезных исследований в этом направлении. "Надо находить корень армянского зла и открывать глаза мировой общественности на оккупационную и агрессорскую природу армян, выступающих с территориальными претензиями к своим соседям", - сказала она.

Директор Центра истории Кавказа, научный работник Института по правам человека Ризван Гусейнов подчеркнул, что один из идеологов армянского фашизма Гарегин Нжде "внес большой вклад" в разработку постулатов современного армянского национализма.

"Он писал о том, как нужно использовать весь армянский народ без остатка, на "благо" планов армянского национализма", - отметил он.

По его словам, Г.Нжде делил армянский народ на три группы: "Род, то есть те, кто готовы отдать свои жизни и сделать все во благо претворения идей армянского национализма. Вторая группа – это народ, который по своей сути обычно нейтрален и пассивен и идет на поводу у агрессивной верхушки – рода. Последняя группа – это отбросы, которые не хотят или избегают принимать участие в планах армянского национализма", - сказал он.

Научный сотрудник Института отметил, что третью группу, по мнению Нжде, необходимо уничтожать, а затем обвинять в этом турков и азербайджанцев, и в целом всех врагов армян.

"Сегодня армянские власти и лобби опираются именно на эту "безотходную" технологию Нжде", - резюмировал Р.Гусейнов.