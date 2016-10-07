В Ингушетии в ходе двух контртеррористических операций уничтожены шестеро бандитов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Шестеро боевиков уничтожены в ходе двух контртеррористических операций в Ингушетии, среди них эмиссар террористической организации "Исламское государство" (ИГ), прибывший из Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Силами спецназа в Назрани нейтрализованы четверо боевиков и еще двое - в Гази-Юрте. По предварительным данным, среди нейтрализованных бандитов эмиссар ИГИЛ Забайри Саутиев, прибывший из Сирии для возобновления террористической деятельности на территории республики", - отметили в НАК.

На месте боестолкновений обнаружены автоматы, пистолеты, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства, в том числе два так называемых пояса смертника.