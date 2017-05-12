В Ингушетии уничтожили двух напавших на пост полиции

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции уничтожили двух мужчин, напавших на полицейских пост в Малгобекском районе Ингушетии, их личности устанавливаются, Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-центре МВД России.

Неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобеский" в Малгобекском районе Республики Ингушетия в ночь на пятницу.

"В результате боестолкновения получил ранения и госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.