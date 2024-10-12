В Ингушетии расстреляли автомобиль сотрудников МВД, есть погибшие и пострадавшие

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Репсбулике Ингушетия РФ.

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия РФ.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Baza, в результате нападения погибли три правоохранителя.

Согласно информации, целью открывших огонь злоумышленников был замглавы ЦПЭ по региону Адам Хамхоев. Ранее он замещал бывшего главу ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, которого убили в Москве в ноябре 2019 года.

"При нападении на авто с полицейскими погибли три сотрудника Центра "Э" по фамилии Аушевы, охранявшие Хамхоева", — говорится в сообщении канала.

При этом сам Хамхоев не пострадал. Покушение на него стало пятым, в двух предыдущих он получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавших.

Отмечается, что сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой "Лады" 99-й модели, машину нашли сожженной в поселке Майский в Северной Осетии. Предварительно, нападавших было трое. Их разыскивают.