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    В Игдыре прогремел взрыв, 1 человек погиб, 13 получили ранения

    Выясняются причины произошедшего

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Игдыр в результате взрыва, произошедшего в промышленном квартале Кучюк, 1 человек погиб, 13 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил председатель городского муниципалитета Игдыра Мурат Йыкыт.

    "По предварительным данным, инцидент произошел в результате взрыва газового баллона. В настоящее время мы не знаем деталей взрыва. Огонь был потушен. Состояние 4-х доставленных в больницу тяжелое", - сказал он.

    На территории близ места происшествия автомобилям нанесен ущерб.

    Выясняются причины произошедшего.

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