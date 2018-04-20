В Игдыре прогремел взрыв, 1 человек погиб, 13 получили ранения

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Игдыр в результате взрыва, произошедшего в промышленном квартале Кучюк, 1 человек погиб, 13 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил председатель городского муниципалитета Игдыра Мурат Йыкыт.

"По предварительным данным, инцидент произошел в результате взрыва газового баллона. В настоящее время мы не знаем деталей взрыва. Огонь был потушен. Состояние 4-х доставленных в больницу тяжелое", - сказал он.

На территории близ места происшествия автомобилям нанесен ущерб.

Выясняются причины произошедшего.