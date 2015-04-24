 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Игдыре открылся музей, посвященный турецким гражданам, ставших жертвами армян

    В музейную экспозицию вошли исторические фотографии и документы, доказывающие факты убийства армянами мирного турецкого населения

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Игдыре по инициативе "Союза против безосновательных армянских утверждений" (ASİNDER), открылся музей "В память турецких жертв, убитых армянами", сообщает Report со ссылкой на газету Radikal.

    В музейную экспозицию вошли исторические фотографии и документы, доказывающие факты убийства армянами мирного турецкого населения в годы Первой мировой войны в городах Игдыр, Карс и Эрзерум.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi