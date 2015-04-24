​В Игдыре открылся музей, посвященный турецким гражданам, ставших жертвами армян

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Игдыре по инициативе "Союза против безосновательных армянских утверждений" (ASİNDER), открылся музей "В память турецких жертв, убитых армянами", сообщает Report со ссылкой на газету Radikal.
В музейную экспозицию вошли исторические фотографии и документы, доказывающие факты убийства армянами мирного турецкого населения в годы Первой мировой войны в городах Игдыр, Карс и Эрзерум.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости