​В Игдыре открылся музей, посвященный турецким гражданам, ставших жертвами армян

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Игдыре по инициативе "Союза против безосновательных армянских утверждений" (ASİNDER), открылся музей "В память турецких жертв, убитых армянами", сообщает Report со ссылкой на газету Radikal.

В музейную экспозицию вошли исторические фотографии и документы, доказывающие факты убийства армянами мирного турецкого населения в годы Первой мировой войны в городах Игдыр, Карс и Эрзерум.