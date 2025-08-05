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В хостеле в Москве задержали 300 подозреваемых в нарушении миграционного законодательства

В хостеле в Москве задержали 300 подозреваемых в нарушении миграционного законодательства При проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в хостеле в центре Москвы задержаны 300 человек.
В регионе
5 августа 2025 г. 12:40
В хостеле в Москве задержали 300 подозреваемых в нарушении миграционного законодательства

При проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в хостеле в центре Москвы задержаны 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК России при проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства, добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada miqrasiya qanunvericiliyini pozmaqda şübhəli bilinən 300 nəfər saxlanılıb

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