В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты "Калибр"

Взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

Взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", - сказано в заявлении разведки.

В ГУР напомнили, что крылатые ракеты "Калибр" предназначены для пусков при помощи надводных кораблей российского флота. Дальность поражения составляет более 2 500 километров по наземным целям и более 375 километров по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавляют в разведке.