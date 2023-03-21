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В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты "Калибр"

В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты "Калибр" Взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.
В регионе
21 марта 2023 г. 03:17
В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты Калибр

Взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", - сказано в заявлении разведки.

В ГУР напомнили, что крылатые ракеты "Калибр" предназначены для пусков при помощи надводных кораблей российского флота. Дальность поражения составляет более 2 500 километров по наземным целям и более 375 километров по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавляют в разведке.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı Krımda “Kalibr” raketlərinin daşınma zamanı məhv olunduğunu açıqlayıb

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