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В ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти

В ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России.
В регионе
9 июля 2024 г. 09:08
В ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти

Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Economic Times.

По данным издания, стороны обсуждают необходимость заключения долгосрочного соглашения, обеспечивающего бесперебойные поставки нефти из РФ в Индию по ценам со скидкой на фоне роста экспорта российских энергоносителей в эту страну.

Глава индийского правительства 8 июля прибыл с визитом в Москву, где пройдет 22-й российско-индийский саммит. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вечером 8 июля лидеры РФ и Индии встретились в Ново-Огареве в неформальной обстановке. На 9 июля запланированы официальные переговоры делегаций двух стран. Как ожидается, в центре внимания будет экономическая повестка - вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли, производства и поставки удобрений.

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