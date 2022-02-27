В ходе уличных боев в Харькове погибли 4 азербайджанца

В ходе уличных боев в украинском городе Харькове погиб азербайджанец.

В ходе уличных боев в украинском городе Харькове погиб азербайджанец.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM) при консульстве Азербайджана в Украине Самир Адыгезялли.

Адыгезялли сообщил, что в городе идут ожесточенные бои, добавив, что погибший был гостем из Азербайджана и был застрелен во время уличной перестрелки.

Он также подчеркнул, что минувшей ночью автоколонна наших соотечественников, пытавшаяся выехать из Одессы, была обстреляна диверсионной группой. В результате погибли еще 3 азербайджанца.