В ходе спецоперации в Тбилиси ранен спецназовец - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В ходе проводимой в одном из районов Тбилиси спецоперации ранен один спецназовец, cообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

Раненый был доставлен в клинику.

По имеющейся информации, подозреваемые в терроризме двое иностранцев, проживавшие на шестом этаже, открыли огонь по правоохранительным органам. Очевидцы сообщают, что из квартиры даже были выброшены гранаты.

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Подозреваемые в терроризме иностранцы открыли в ночь на среду огонь по сотрудникам правоохранительных органов на юге грузинской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Rustavi 2.

По его данным, два человека, обвинявшихся в связях с террористическими организациями, открыли стрельбу при задержании в одном из многоэтажных зданий. Инцидент произошел в Исанском районе Тбилиси.

К настоящему моменту спецоперация завершена, преступники задержаны. Их гражданство не уточняется. О пострадавших из числа силовиков информации не поступало.