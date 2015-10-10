В ходе спецоперации в Дагестане двое боевиков уничтожены, ранен сотрудник силовых структур

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в дагестанском селе Гимры Унцукульского района, где утром был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Был блокирован дом, в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. Ранен сотрудник силовых структур. Спецоперация продолжается", - сообщил источник в силовых структурах республики.

По его словам, в доме может находиться еще один боевик.