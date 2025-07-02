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В ходе спецоперации МВД Грузии задержал наркоторговцев

В ходе спецоперации МВД Грузии задержал наркоторговцев В Грузии три человека задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств группой лиц в особо крупном размере с целью сбыта.
В регионе
2 июля 2025 г. 17:12
В ходе спецоперации МВД Грузии задержал наркоторговцев

В Грузии три человека задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств группой лиц в особо крупном размере с целью сбыта.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Давид Кикнадзе.

По его словам, была проведена масштабная полицейская операция.

"В результате проведенных вчера поздно вечером в Тбилиси и Самегрело – Земо Сванети полицейских операций, сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство метадон в особо крупном размере – до 1,2 килограмма", – сказал он.

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.

В ходе обыска в домах обвиняемых и при личном досмотре правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 67 упаковок наркотического средства метадон. Полиция также изъяла предметы, необходимые для упаковки наркотика.

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