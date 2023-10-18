О нас

В ходе протестов перед посольством Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека

В ходе протестов перед посольством Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека В результате акции у генконсульства Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека, в том числе 43 - полицейских. Одного из протестующих госпитализировали из-за сердечного приступа, который скончался.
В регионе
18 октября 2023 г. 13:16
В ходе протестов перед посольством Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека

В результате акции у генконсульства Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека, в том числе 43 - полицейских. Одного из протестующих госпитализировали из-за сердечного приступа, который скончался.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в МВД Турции.

Акция прошла в поддержку Палестины после удара по больнице в секторе Газа. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов.

В администрации Стамбула сообщили, что группа граждан Турции собралась перед генконсульством Израиля. Протестующие бросали в полицейских камни, палки и фейерверки, помимо консульства пострадали окружающие здания.

Были задержаны пять человек, которые пересекли полицейский кордон и напали на сотрудников правоохранительных органов.

"Мы настоятельно просим наших граждан, которые хотят отреагировать на израильские бомбардировки гражданского населения, напоминающие террористические атаки, избегать непоправимых действий", - подчеркнули в администрации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 63 people injured during protests in front of Israeli Embassy in Istanbul

Другие новости из категории

Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
18 октября 2023 г. 14:05
ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности
ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности
18 октября 2023 г. 12:46
Парламент Грузии не пригласит дипкорпус на обсуждение вопроса об импичменте
Парламент Грузии не пригласит дипкорпус на обсуждение вопроса об импичменте
18 октября 2023 г. 12:22
В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами
В Кыргызстане уволили около 50 таможенников из-за связей с криминальными кругами
18 октября 2023 г. 11:34
Дело против экс-министра культуры Армении направлено в Антикоррупционный суд
Дело против экс-министра культуры Армении направлено в Антикоррупционный суд
18 октября 2023 г. 11:00
Президент Грузии наложила вето на закон о запрете палаток на митингах
Президент Грузии наложила вето на закон о запрете палаток на митингах
17 октября 2023 г. 21:34
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
17 октября 2023 г. 20:51
Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной
Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной
17 октября 2023 г. 20:27
В Ереване скончался замглавы представительства МВД России в Армении
В Ереване скончался замглавы представительства МВД России в Армении
17 октября 2023 г. 16:00
Парламент Грузии завтра рассмотрит вопрос импичмента президента страны
Парламент Грузии завтра рассмотрит вопрос импичмента президента страны
17 октября 2023 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi