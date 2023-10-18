В ходе протестов перед посольством Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека

В результате акции у генконсульства Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека, в том числе 43 - полицейских. Одного из протестующих госпитализировали из-за сердечного приступа, который скончался.

В результате акции у генконсульства Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека, в том числе 43 - полицейских. Одного из протестующих госпитализировали из-за сердечного приступа, который скончался.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в МВД Турции.

Акция прошла в поддержку Палестины после удара по больнице в секторе Газа. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов.

В администрации Стамбула сообщили, что группа граждан Турции собралась перед генконсульством Израиля. Протестующие бросали в полицейских камни, палки и фейерверки, помимо консульства пострадали окружающие здания.

Были задержаны пять человек, которые пересекли полицейский кордон и напали на сотрудников правоохранительных органов.

"Мы настоятельно просим наших граждан, которые хотят отреагировать на израильские бомбардировки гражданского населения, напоминающие террористические атаки, избегать непоправимых действий", - подчеркнули в администрации.