В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии Салих Ай.

В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии Салих Ай.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что еще один получил ранение.

Ранее, министерство заявило о нейтрализации 6 террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

"Террористам некуда бежать, им нигде не безопасно. Шесть террористов РКК, обнаруженных в районе Гара на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении.

Напомним, что операция "Коготь - замок" началась 18 апреля 2022 года.