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В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии Салих Ай.
В регионе
17 февраля 2024 г. 22:48
В ходе операции Коготь - замок на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии Салих Ай.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что еще один получил ранение.

Ранее, министерство заявило о нейтрализации 6 террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

"Террористам некуда бежать, им нигде не безопасно. Шесть террористов РКК, обнаруженных в районе Гара на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении.

Напомним, что операция "Коготь - замок" началась 18 апреля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında Türkiyə hərbçisi şəhid olub

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