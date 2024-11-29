В ходе митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали три сотрудника МВД

По меньшей мере три сотрудника МВД пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси.

По меньшей мере три сотрудника МВД пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.

"Акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входят в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. В их сторону также кидают разные предметы, из-за чего пострадали три сотрудника МВД, двое из которых доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что правоохранителям пришлось применить спецсредства.