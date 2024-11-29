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В ходе митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали три сотрудника МВД

В ходе митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали три сотрудника МВД По меньшей мере три сотрудника МВД пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси.
В регионе
29 ноября 2024 г. 01:45
В ходе митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали три сотрудника МВД

По меньшей мере три сотрудника МВД пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.

"Акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входят в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. В их сторону также кидают разные предметы, из-за чего пострадали три сотрудника МВД, двое из которых доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что правоохранителям пришлось применить спецсредства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda mitinq zamanı bir neçə polis əməkdaşı xəsarət alıb

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