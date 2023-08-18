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В ходе массовой драки в Турции пострадали десятки человек

В ходе массовой драки в Турции пострадали десятки человек Десятки человек получили ранения во время массовой драки в районе Бешири турецкого города Батман.
В регионе
18 августа 2023 г. 09:05
В ходе массовой драки в Турции пострадали десятки человек

Десятки человек получили ранения во время массовой драки в районе Бешири турецкого города Батман.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, спор между двумя семьями перерос в массовую драку.

Причиной инцидента стала словесная перепалка между молодыми людьми в кафе, которая вылилась в потасовку между представителями двух семей.

Стороны конфликта применили в ходе драки камни, деревянные прутья и ножи. В результате пострадали по меньшей мере 41 человек, они были доставлены в близлежащие больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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