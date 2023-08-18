В ходе массовой драки в Турции пострадали десятки человек

Десятки человек получили ранения во время массовой драки в районе Бешири турецкого города Батман.
Об этом
Согласно информации, спор между двумя семьями перерос в массовую драку.
Причиной инцидента стала словесная перепалка между молодыми людьми в кафе, которая вылилась в потасовку между представителями двух семей.
Стороны конфликта применили в ходе драки камни, деревянные прутья и ножи. В результате пострадали по меньшей мере 41 человек, они были доставлены в близлежащие больницы.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.