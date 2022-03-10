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В ходе Дипфорума президент Турции обсудит с лидерами стран ситуацию в Украине

В ходе Дипфорума президент Турции обсудит с лидерами стран ситуацию в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней боевых действий в Украине прилагает активные дипломатические усилия для прекращения кровопролития, обеспечения эвакуации мирного населения и восстановления мира регионе.
В регионе
10 марта 2022 г. 14:14
В ходе Дипфорума президент Турции обсудит с лидерами стран ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней боевых действий в Украине прилагает активные дипломатические усилия для прекращения кровопролития, обеспечения эвакуации мирного населения и восстановления мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за последние недели глава турецкого государства обсудил тему Украины с лидерами многих стран мира. Украинская тематика войдет в число приоритетных и в ходе встречи главы турецкого государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 марта в Анкаре.

В ходе рабочего обеда во дворце "Чанкая", Эрдоган и Алиев обсудят также усилия по прекращению российско-украинской войны. Состоится обмен мнениями по вопросу влияния напряженности на регион в целом.

На вечер четверга (в 18.30 по турецкому времени) намечен телефонный разговор Эрдогана с президентом США Джо Байденом, также посвященный российско-украинской войне.

В пятницу, 11 марта президент Турции примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье, где планируется обсуждать наиболее важные региональные и глобальные вопросы мировой повестки дня.

Главной целью турецкого лидера в рамках форума станут усилия по прекращению войны в Украине.

В повестке ближайших дней значатся также встреча главы турецкого государства с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом в Стамбуле и переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Анкаре.

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Версия на английском языке Turkish President to discuss situation in Ukraine during Diplomacy Forum with countries' leaders

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