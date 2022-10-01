В ходе беспорядков в Иране погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в пятницу в иранской провинции Систан и Белуджистан.

По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в пятницу в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al-Alam.

В числе погибших был полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Али Мусави.

По данным телеканала, вечером несколько вооруженных человек обстреляли один из полицейских участков города Захедан. Как заявил начальник полиции провинции Систан и Белуджистан Ахмед Тахери, под огнем оказалась группа верующих, которые в это время выходили из мечети, расположенной рядом с участком.

Власти провинции назвали случившееся терактом. Сообщается, что вертолеты военно-воздушных сил КСИР патрулируют небо над городом, чтобы найти нападавших.