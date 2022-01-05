В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек

Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алматы.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, во время беспорядков в городе сожжено 120 автомобилей, в их числе 33 скорых и пожарных машин.
Комендант Алматы завил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов.
В Алмате горят здания мэрии, городской прокуратуры и Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan.
Как сообщает Report, об этом передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В здании филиала партии выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.
Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, митингующие ворвались в здание акимата Алматы и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.