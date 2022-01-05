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В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек

В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алматы.
В регионе
5 января 2022 г. 14:50
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
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Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алматы.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, во время беспорядков в городе сожжено 120 автомобилей, в их числе 33 скорых и пожарных машин.

Комендант Алматы завил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов.

13.54

В Алмате горят здания мэрии, городской прокуратуры и Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В здании филиала партии выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.

Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, митингующие ворвались в здание акимата Алматы и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

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Версия на английском языке About 500 people injured in Almaty riots
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda son vəziyyət necədir?

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