В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек

Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алматы.

Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алматы.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, во время беспорядков в городе сожжено 120 автомобилей, в их числе 33 скорых и пожарных машин.

Комендант Алматы завил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов.

13.54

В Алмате горят здания мэрии, городской прокуратуры и Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В здании филиала партии выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.

Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, митингующие ворвались в здание акимата Алматы и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.