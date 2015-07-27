В ходе антитеррористической операции в Турции было задержано более 900 человек

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Более 900 человек были задержаны в ходе антитеррористической операции в Турции, продолжающейся уже несколько дней, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили источники в турецком правительстве, 24 июля в республике началась контртеррористическая операция против боевиков экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и других террористических организаций, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Полиция Анкары в понедельник утром провела рейды по адресам проживания членов ИГ. Как сообщил телеканал CNN Turk, было задержано 15 человек, среди которых 11 являлись гражданами иностранных государств. По данным полиции, участники группировки осуществляли пропагандистскую деятельность достаточно открыто. Их целью было привлечение молодежи в ряды группировки с целью отправки новых бойцов в Сирию.