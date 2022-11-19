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В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек

В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек В ходе протестов в Иране убиты 402 человека.
В регионе
19 ноября 2022 г. 04:10
В ходе акций протеста в Иране погибли более 400 человек

В ходе протестов в Иране убиты 402 человека.

Как передает Report, информацию об этом в Telegram сообщила базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Ирана.

По предварительным данным, среди погибших 58 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября – ред.) арестовано 16 813 граждан. Личность и место содержания под стражей 2 756 из них неизвестны. При этом 524 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 140 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 150 городов страны, погибли 54 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda öldürülən etirazçıların sayı 400-ü ötüb

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