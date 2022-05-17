В ходе акций протеста в Ереване задержаны 286 человек

В Ереване число доставленных в участки участников акций неповиновения, организованных оппозиционным движением, возросло до 286.

В Ереване число доставленных в участки участников акций неповиновения, организованных оппозиционным движением, возросло до 286.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Данные приводятся по состоянию на 11:00.

Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).

С раннего утра в Ереване проходят акции неповиновения, протестующие активно перекрывают улицы. Молодежь усаживается на проезжей части, они поют и танцуют. Как сообщил один из координаторов движения "Сопротивление", вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян, сторонникам оппозиции удалось перекрыть более 60 улиц в столице.

09.49

Сотрудники полиции задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна в ходе акций неповиновения в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, с утра в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения "Сопротивление" начали блокировать уличное движение.

В них принимал участие также сын экс-президента Левон Кочарян. Спустя некоторое время полиция начала подвергать приводу демонстрантов, силовики забрали и Кочаряна, который в этот момент находился на улице Анрапетутян в центре столицы.

В своем Telegram-канале позже Кочарян написал: "Меня подвергли приводу. Не опускаем руки, не падаем духом. Продолжаем".

Кроме того, сотрудники полиции задержали зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна и экс-депутата от "Процветающей Армении" Наиру Зограбян.

С утра 17 мая в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения "Сопротивление" начали блокировать уличное движение. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.