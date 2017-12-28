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    В ходе акции протеста в Иране произошли столкновения с полицией - ВИДЕО

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Жители иранского города Мешхед вышли на акцию протеста против роста безработицы и бедности, передает Report со ссылкой на "Аль-Арабия".

    Протестующие выкрикивают слоганы "Смерть Рухани, смерть диктатору" и держат в руках плакаты, осуждающие вмешательство Ирана в арабский регион. В акции принимают участие несколько тысяч человек.

    На место акции прибыли сотрудники правоохранительных органов, используется специальная техника для разгона митинга, а также слезоточивый газ. Сообщается о столкновениях между полицией и протестующими.

    Отметим, что власти Исфахана предупредили об ухудшающемся кризисе безработицы, указав, что более 26 тысяч человек были уволены с работы из-за банкротства компаний за последние девять месяцев.

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