Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В ходе акции протеста у парламента Армении задержаны более 20 человек, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В полдень блок "Нет!" противников конституционных реформ провел шествие к Национальному собранию Армении, призывая отклонить проект поправок.

Напомним, Национальное собрание Армении проголосовало сегодня за проект конституционных реформ, который будет поставлен на референдум. "За" проголосовали 104 депутата, "против" – 10, трое воздержались.