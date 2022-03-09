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В Херсонскую область введена Росгвардия, незаконно задержаны более 400 украинцев

В Херсонскую область введена Росгвардия, незаконно задержаны более 400 украинцев Из-за регулярных протестов жителей Херсона против присутствия российских войск в городе, РФ перебросила в область подразделения Росгвардии.
В регионе
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9 марта 2022 г. 16:21
В Херсонскую область введена Росгвардия, незаконно задержаны более 400 украинцев

Из-за регулярных протестов жителей Херсона против присутствия российских войск в городе, РФ перебросила в область подразделения Росгвардии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве сообщают, что таким образом противник "пытается ввести административно-полицейский режим. Россияне осуществили неправомерное задержание более 400 граждан Украины".

Как сообщает УНИАН, 4 марта РФ отказала в "зеленом коридоре", чтобы Украина могла передать населению гуманитарную помощь. Российская сторона привезла несколько грузовиков продуктов с собой и остановились в центре Херсона. Жители Херсона отказались от гумпомощи. В городе была отключена мобильная связь, интернет работает с перебоями. Российские войска взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины.

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Версия на английском языке Over 400 Ukrainians illegally detained as Russian Guard enter Kherson

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