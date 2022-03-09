В Херсонскую область введена Росгвардия, незаконно задержаны более 400 украинцев

Из-за регулярных протестов жителей Херсона против присутствия российских войск в городе, РФ перебросила в область подразделения Росгвардии.

Из-за регулярных протестов жителей Херсона против присутствия российских войск в городе, РФ перебросила в область подразделения Росгвардии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве сообщают, что таким образом противник "пытается ввести административно-полицейский режим. Россияне осуществили неправомерное задержание более 400 граждан Украины".

Как сообщает УНИАН, 4 марта РФ отказала в "зеленом коридоре", чтобы Украина могла передать населению гуманитарную помощь. Российская сторона привезла несколько грузовиков продуктов с собой и остановились в центре Херсона. Жители Херсона отказались от гумпомощи. В городе была отключена мобильная связь, интернет работает с перебоями. Российские войска взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины.