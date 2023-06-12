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В Херсонской ОВА озвучили ущерб окружающей среде в результате подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской ОВА озвучили ущерб окружающей среде в результате подрыва Каховской ГЭС Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро (почти 60 млн гривен).
В регионе
12 июня 2023 г. 17:50
В Херсонской ОВА озвучили ущерб окружающей среде в результате подрыва Каховской ГЭС

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро (почти 60 млн гривен).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, затоплено около 55 тыс. гектаров леса. А воды, ставшей непригодной для использования из-за этого подрыва ГЭС, "хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней". Постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и эпидемиологической ситуацией, неотложное бурение новых скважин, обеспечение населения питьевой водой, эвакуацию и пути восстановления региона обсудили на выездном заседании парламентского комитета.

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