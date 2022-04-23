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В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала

В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили передовой пункт российских войск. В результате были ликвидированы два генерала.
В регионе
23 апреля 2022 г. 18:19
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала

Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили передовой пункт российских войск. В результате были ликвидированы два генерала.

Как передает Report со ссылкой на Главное управление разведки, ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии РФ, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

В результате было уничтожено ППУ 49А и убиты два генерала российской Армии. Также еще один военнослужащий тяжело ранен.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Xersonda komanda məntəqəsini dağıdıb, iki general ölüb

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