В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой

На территории Херсонской области ВС Украины уничтожили баржу с российскими военнослужащими и боевой техникой. Подтвержденные потери российской стороны составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

На территории Херсонской области ВС Украины уничтожили баржу с российскими военнослужащими и боевой техникой. Подтвержденные потери российской стороны составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники противника и пунктов управления. При попытке противника наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани (Херсонская область) уничтожена баржа с военными и боевой техникой на борту", - сообщил он.