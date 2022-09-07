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В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой

В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой На территории Херсонской области ВС Украины уничтожили баржу с российскими военнослужащими и боевой техникой. Подтвержденные потери российской стороны составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.
В регионе
7 сентября 2022 г. 17:37
В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой

На территории Херсонской области ВС Украины уничтожили баржу с российскими военнослужащими и боевой техникой. Подтвержденные потери российской стороны составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники противника и пунктов управления. При попытке противника наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани (Херсонская область) уничтожена баржа с военными и боевой техникой на борту", - сообщил он.

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Версия на английском языке Barge with Russian military destroyed in Ukraine's Kherson
Версия на азербайджанском языке Xersonda Rusiya ordusunun hərbi bazası məhv edilib

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