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В Херсонской области Украины полностью уничтожены несколько сел

В Херсонской области Украины полностью уничтожены несколько сел Из-за боевых действий в Херсонской области Украины полностью уничтожены несколько сел.
В регионе
1 августа 2022 г. 08:37
В Херсонской области Украины полностью уничтожены несколько сел

Из-за боевых действий в Херсонской области Украины полностью уничтожены несколько сел.

Как передает Report со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации, в сотнях сел сложилась критическая ситуация - дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

"Без света и воды некоторые села уже 5 месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение двух месяцев Херсонская область остается без связи украинских мобильных операторов. Работает проводной интернет, но трафик идет через Россию, поэтому большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.

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Версия на английском языке Several villages completely destroyed in Ukraine’s Kherson region
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Xerson vilayətinin bəzi kəndləri tamamilə məhv edilib

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