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В Херсонской области украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов

В Херсонской области украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов Украинские военные с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.
В регионе
24 апреля 2022 г. 04:19
В Херсонской области украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов

Украинские военные с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Херсонской области накануне фейкового референдума противник пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели", - отметил он.

По словам Назарова, оказались неудачными и попытки завладеть Николаевкой.

"Нанесение огневого поражения артиллерией общего поражения было отбито. Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - добавил спикер командования.

Он рассказал, что в районе Киселевки украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники РФ, которую готовили для дальнейшего наступления на Посад-Покровское.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Xerson vilayətində 8 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa edib

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