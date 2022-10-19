Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось из порта Херсона.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации города Алешки.
"В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки - его выберут на основе желания самого человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.