В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра

Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось из порта Херсона.

Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось из порта Херсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации города Алешки.

"В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки - его выберут на основе желания самого человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.