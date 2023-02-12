В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика

Спасатели в турецком Хатае вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину.

Спасатели в турецком Хатае вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT haber.

В то же время кыргызские спасатели сегодня спасли жизнь 7-летнего мальчика по имени Аляйчичек. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. После сильных толчков в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6. В результате разрушительного землетрясения погибли 24 617 человек, более 80 тыс. ранены.