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В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика

В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика Спасатели в турецком Хатае вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину.
В регионе
12 февраля 2023 г. 10:29
В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика

Спасатели в турецком Хатае вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT haber.

В то же время кыргызские спасатели сегодня спасли жизнь 7-летнего мальчика по имени Аляйчичек. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. После сильных толчков в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6. В результате разрушительного землетрясения погибли 24 617 человек, более 80 тыс. ранены.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 35 yaşlı kişi və 7 yaşlı uşaq dağıntılar altından sağ çıxarılıb

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