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В Хатае через 67 часов после землетрясения спасены 2 иностранных гражданина

В Хатае через 67 часов после землетрясения спасены 2 иностранных гражданина Бригады Национальной медицинской спасательной группы Хаккари (UMKE) в Хатае извлекли живыми из-под завалов через 67 часов после землетрясения 2 иностранных гражданина, один из которых ребенок.
В регионе
9 февраля 2023 г. 04:45
В Хатае через 67 часов после землетрясения спасены 2 иностранных гражданина

Бригады Национальной медицинской спасательной группы Хаккари (UMKE) в Хатае извлекли живыми из-под завалов через 67 часов после землетрясения 2 иностранных гражданина, один из которых ребенок.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", согласно информации, предоставленной губернатором Хаккари, продолжаются поисково-спасательные работы среди обломков зданий, разрушенных после землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, затронувших 10 провинций с центром в Кахраманмараше.

Сотрудники UMKE, которые были направлены в Хатай для поддержки поисково-спасательных работ, начатых после землетрясений, разобрали разрушенное здание в городе.

Бригады спасли из-под завалов двух иностранных граждан, один из которых ребенок. Пострадавших, после оказания первой помощи, доставили в больницу.

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