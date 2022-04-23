В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта

В пятницу, 22 апреля, украинские военные пошли в контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили от российских войск три населенных пункта.

В пятницу, 22 апреля, украинские военные пошли в контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили от российских войск три населенных пункта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Имеем хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на противника", - отметил руководитель области.

В течение дня продолжались бои, но украинские военные смогли выбить российских войск и закрепиться на позициях. Таким образом удалось освободить села Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского района.

Кроме того, Синегубов сообщил, что за минувшие сутки ВС РФ 56 раз обстреляли Харьков. В результате два человека погибли, 19 ранены.