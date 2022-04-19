В Харьковской области в результате обстрелов погибли пять человек

В Харьковской области Украины в результате вражеских обстрелов за сутки погибли пять человек, а 17 получили ранения.

В Харьковской области Украины в результате вражеских обстрелов за сутки погибли пять человек, а 17 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет оснований для организованной эвакуации жителей Харькова.

"У нас снова были обстрелы из реактивных систем залпового огня и из артиллерии - снова Салтовка, Северная Салтовка... а также исторический центр Харькова... Уже у нас за сутки пятеро погибших и 17 человек получили ранения", - отметил руководитель ОВА.

Синегубов уточнил, что для противника важно направление из Изюма на Славянск. "Потому что битву за Харьков они уже проиграли, и это единственное направление , которое остается для переправки войск в Луганскую и Донецкую области. Однако наши вооруженные силы тоже там свои позиции держат, постоянно ведут ожесточенные бои. И противник там ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и другой техники", - подчеркнул он.

Глава ОВА рассказал, что украинским военным удалось освободить несколько населенных пунктов области, однако сейчас важно их удержать, ведь бои там все еще продолжаются.