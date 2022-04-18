В Харьковской области Украины в результате обстрелов погибли 9 человек

За минувшие сутки в Харьковской области Украины в результате обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
"В Харькове в результате обстрелов противником жилых районов, в том числе центральной части города, ранены 24 человека, 6 - погибли. По области обстреляли Дергачевскую громаду, погибли 2 человека и 1 получил ранения. Также от обстрелов российских ВС 1 человек погиб в Золочевской громаде", - говорится в сообщении