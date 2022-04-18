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В Харьковской области Украины в результате обстрелов погибли 9 человек

В Харьковской области Украины в результате обстрелов погибли 9 человек За минувшие сутки в Харьковской области Украины в результате обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.
В регионе
18 апреля 2022 г. 12:37
В Харьковской области Украины в результате обстрелов погибли 9 человек

За минувшие сутки в Харьковской области Украины в результате обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

"В Харькове в результате обстрелов противником жилых районов, в том числе центральной части города, ранены 24 человека, 6 - погибли. По области обстреляли Дергачевскую громаду, погибли 2 человека и 1 получил ранения. Также от обстрелов российских ВС 1 человек погиб в Золочевской громаде", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Nine killed as Russian troops shell Ukraine’s Kharkiv region

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