В Харьковской области Украины в результате обстрелов погибли 9 человек

За минувшие сутки в Харьковской области Украины в результате обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.

За минувшие сутки в Харьковской области Украины в результате обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.