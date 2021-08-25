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В Харькове увековечена память азербайджанского героя

В Харькове увековечена память азербайджанского героя В украинском городе Харькове состоялось открытие стелы, увековечивающей имя Героя Советского Союза Фариза Сафарова, который во время Второй мировой войны сражался за освобождение нескольких городов этой страны, были подняты национальные флаги
В регионе
25 августа 2021 г. 19:46
В Харькове увековечена память азербайджанского героя

В украинском городе Харькове состоялось открытие стелы, увековечивающей имя Героя Советского Союза Фариза Сафарова, который во время Второй мировой войны сражался за освобождение нескольких городов этой страны, были подняты национальные флаги.

Председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ) по Харьковской области Гурбан Аббасов сообщил восточно-европейскому бюро Report, что члены Конгресса установили большую стелу в парке имени Фариза Сафарова.

В церемонии открытия, приуроченной к годовщине освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, председатель ОКАУ, президент ассамблеи наций Украины Ровшан Тагиев, глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник, депутаты областного совета Анна Кузнецова и Нелли Цибульник, депутат городского совета Юрий Медведев, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Топчий и другие официальные лица.

Было отмечено, что парк, в котором установлена стела, был создан в 2003 году по инициативе Конгресса и назван в честь Фариза Сафарова.

На мероприятии учителям азербайджанской школы “Одлар Юрду” были вручены почетные дипломы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarkovda azərbaycanlı qəhrəmanın xatirəsi əbədiləşdirilib

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