В Харькове сообщили о серии взрывов, ранены 10 человек

В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них трое детей.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети", - написал он.
В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО.
Жители Харькова сообщают о серии звуков взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова
Харьковчане слышали серию взрывов на севере и на северо-западе города - находитесь в укрытиях", - пишут СМИ.
Впоследствии мэр города сообщил о мощном обстреле Харькова.
"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. О пострадавших информация уточняется", - написал Терехов.