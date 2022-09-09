В Харькове сообщили о серии взрывов, ранены 10 человек

В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них трое детей.

В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети", - написал он.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО.

15.30

Жители Харькова сообщают о серии звуков взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и местные СМИ.

Харьковчане слышали серию взрывов на севере и на северо-западе города - находитесь в укрытиях", - пишут СМИ.

Впоследствии мэр города сообщил о мощном обстреле Харькова.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. О пострадавших информация уточняется", - написал Терехов.