О нас

В Харькове сообщили о серии взрывов, ранены 10 человек

В Харькове сообщили о серии взрывов, ранены 10 человек В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них трое детей.
В регионе
9 сентября 2022 г. 16:04
В Харькове сообщили о серии взрывов, ранены 10 человек

В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети", - написал он.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО.

15.30

Жители Харькова сообщают о серии звуков взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и местные СМИ.

Харьковчане слышали серию взрывов на севере и на северо-западе города - находитесь в укрытиях", - пишут СМИ.

Впоследствии мэр города сообщил о мощном обстреле Харькова.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. О пострадавших информация уточняется", - написал Терехов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Several explosions reported in Ukraine’s Kharkiv

Eksklüziv xəbərlər

Ali Rada deputatı: Ukrayna qışı Rusiyanın enerji daşıyıcıları olmadan keçirəcək
Ali Rada deputatı: "Ukrayna qışı Rusiyanın enerji daşıyıcıları olmadan keçirəcək"
9 Sentyabr , 2022 16:42
Odil Reno-Basso: “EBRD Azərbaycanda bərpa olunan enerji sektorunun inkişafını dəstəkləyir”
Odil Reno-Basso: “EBRD Azərbaycanda bərpa olunan enerji sektorunun inkişafını dəstəkləyir”
9 Sentyabr , 2022 13:26
EBRD rəhbəri 2023-cü il üçün Azərbaycanla əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb
EBRD rəhbəri 2023-cü il üçün Azərbaycanla əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb
9 Sentyabr , 2022 12:52
EBRD Gəncənin işıqlandırma sistemi ilə bağlı müqavilə imzalayacaq
EBRD Gəncənin işıqlandırma sistemi ilə bağlı müqavilə imzalayacaq
9 Sentyabr , 2022 12:35
EBRD prezidenti: “SGC-nin ötürücülük qabiliyyətinin genişləndirilməsində Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırıq”
EBRD prezidenti: “SGC-nin ötürücülük qabiliyyətinin genişləndirilməsində Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırıq”
9 Sentyabr , 2022 12:09
Azərbaycandakı bəzi siyasi partiyalar üzvlərinin sayını açıqlayıb - SORĞU
Azərbaycandakı bəzi siyasi partiyalar üzvlərinin sayını açıqlayıb - SORĞU
8 Sentyabr , 2022 15:12
Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycanın regionda qabaqcıl İT dövlətinə çevrilmək üçün kifayət qədər potensialı var”
Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycanın regionda qabaqcıl İT dövlətinə çevrilmək üçün kifayət qədər potensialı var”
8 Sentyabr , 2022 13:10
Latviyalı deputat: “Azərbaycanın Avropa üçün strateji dəyəri artır”
Latviyalı deputat: “Azərbaycanın Avropa üçün strateji dəyəri artır”
8 Sentyabr , 2022 11:50
Nazir müavini: “Bəzən qonşu ölkələr tezliklərlə bağlı razılaşmalara əməl etmir”
Nazir müavini: “Bəzən qonşu ölkələr tezliklərlə bağlı razılaşmalara əməl etmir”
7 Sentyabr , 2022 11:16
Rövşən Rüstəmov: Tezliklərdən istifadə ilə bağlı Ermənistanla 5 koordinasiya görüşü uğurla baş tutub
Rövşən Rüstəmov: "Tezliklərdən istifadə ilə bağlı Ermənistanla 5 koordinasiya görüşü uğurla baş tutub"
7 Sentyabr , 2022 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi