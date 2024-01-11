В Харькове ракетному удару подвергся отель, где находилась съемочная группа Anadolu

Отель в Харькове, в котором остановилась освещающая войну в Украине съемочная группа турецкого агентства Anadolu, подвергся ракетному обстрелу.

Отель в Харькове, в котором остановилась освещающая войну в Украине съемочная группа турецкого агентства Anadolu, подвергся ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на агентство, инцидент произошел минувшей ночью.

В здание "Парк-отеля" попали два снаряда. От взрывов были разрушены верхние этажи гостиницы, здание охватило пламя.

Репортеру Anadolu Давиду Качкачишвили и фотокорреспонденту Озге Элиф Кызыл удалось покинуть здание. Качкачишвили получил легкое ранение.

Состояние здоровья обоих журналистов удовлетворительное. Они были доставлены на машине скорой помощи в больницу для дальнейшего обследования.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о том, что отель с репортерами обстреляли ракетами С-300.

"В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", – говорится в его сообщении в соцсетях.

По его словам, получили 11 человек.