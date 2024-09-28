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В Харькове от удара дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда

В Харькове от удара дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда В поселке Казачья Лопань Харьковской области украины российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко.
В регионе
28 сентября 2024 г. 19:41
В Харькове от удара дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда

В поселке Казачья Лопань Харьковской области украины российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Согласно информации, 28 сентября около 13:00 по местному (14:00 по бакинскому) времени FPV-дрон попал в гражданский автомобиль марки Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ.

"Дрон врезался в частную машину. Мирный житель, мужчина, мертв, его личность установлена. Еще три женщины получили ранения и были госпитализированы", - отметил Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что погибшим в результате удара оказался 61-летний судья Верховного Суда Леонид Лобойко, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

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