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В Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин

​В Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин

В Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города, в результате взрыва погибли двое мужчин.

Как передает Report, об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Предварительно установлено, что на месте происшествия произошёл взрыв гранаты. От полученных травм погибли мужчины в возрасте 36 и 38 лет. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища», — отметили в ведомстве.

Вопрос о квалификации инцидента по уголовному кодексу решается.

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