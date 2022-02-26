В Харькове и Виннице объявлена воздушная тревога

В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы среди мирного населения.

В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы среди мирного населения.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Российские войска продолжают циничное и жестокое вторжение в Харьковскую область. Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, час назад в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного учреждения, есть жертвы среди мирного населения", - рассказал он.

По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли - 11 человек: 4 военных и 7 гражданских.

А тем временем УНИАН отмечает, что утром 26 февраля, около 05:35 (07:35 - бакинское время) в Виннице объявили воздушную тревогу. Пока подробностей того, что происходит в городе, нет.