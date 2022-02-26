О нас
Аудио новости

В Харькове и Виннице объявлена воздушная тревога

В Харькове и Виннице объявлена воздушная тревога В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы среди мирного населения.
В регионе
26 февраля 2022 г. 07:52

В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы среди мирного населения.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Российские войска продолжают циничное и жестокое вторжение в Харьковскую область. Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, час назад в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного учреждения, есть жертвы среди мирного населения", - рассказал он.

По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли - 11 человек: 4 военных и 7 гражданских.

А тем временем УНИАН отмечает, что утром 26 февраля, около 05:35 (07:35 - бакинское время) в Виннице объявили воздушную тревогу. Пока подробностей того, что происходит в городе, нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
25 февраля 2022 г. 13:41
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Украине озвучили потери российских войск
В Украине озвучили потери российских войск
25 февраля 2022 г. 08:29
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
24 февраля 2022 г. 21:58
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
24 февраля 2022 г. 17:21
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать
Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать
25 февраля 2022 г. 04:23
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi