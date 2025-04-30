В Харькове число пострадавших из-за атак дронами возросло до 45 человек

В результате массированной атаки ВС РФ в Харькове число пострадавших возросло до 45 человек.

В результате массированной атаки ВС РФ в Харькове число пострадавших возросло до 45 человек.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи", - отметил он.

В ГСЧС сообщили о том, что атака дронами привела к масштабным возгораниям и разрушениям. В частности, разрушены жилые дома, гаражи и объекты инфраструктуры, а также повреждены автомобили.