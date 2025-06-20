В Хамадане задержали 30 человек по подозрению в связях с "Моссад"

В Хамадане задержали 30 человек по подозрению в связях с "Моссадом"

Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан с 13 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник регионального полицейского управления Джаляль Джаафари.

По его словам, их подозревают в связях с израильской разведывательной службой "Моссад".

"30 человек были задержаны в течение последней недели по подозрению в поддержке сионистского режима и связях с "Моссад", - сказал он.

Джаафари добавил, что по меньшей мере "14 из них пытались вызвать общественные волнения, публикуя сообщения в социальных сетях, некоторые подозрительно бродили вблизи военных объектов, а другие устраивали поджоги".