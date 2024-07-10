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В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером

В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье.
В регионе
10 июля 2024 г. 10:06
В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером

Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"В результате поисковых работ тело второй женщины, пропавшей при опрокидывании катера на Амуре, найдено", - говорится в сообщении.

Около 2.00 воскресенья катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих начали искать спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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