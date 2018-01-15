В Хабаровске начались слушания по делу об убийстве чемпиона-пауэрлифтера

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Хабаровский краевой суд в понедельник приступил к предварительным слушаниям по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Отмечается, что будет определена дата дальнейшего рассмотрения дела в суде.

"Судебное заседание началось. Оно закрытое. На предварительных слушаниях, кроме назначения даты следующего заседания, могут также рассматриваться ходатайства со стороны обвинения и защиты", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами по голове и телу. После того, как от полученных травм потерпевший упал, потеряв сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову.

От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия