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    ​В Гюмри задержали фигуранта дела о беспорядках у посольства России

    Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство» и «применение насилия против представителя власти».

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Гюмри в рамках уголовного дела, возбужденного по факту беспорядков у здания генконсульства России, 4 февраля полиция задержала 22-летнего Мнацакана Алексяняня.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет Армении.

    Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство" и "применение насилия против представителя власти".

    Как сообщает Asparez.am, его перевели в СИЗО в Ахуряне. Молодого человека за прошедшие дни несколько раз допрашивали по делу о беспорядках.

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