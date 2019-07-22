В Гюмри взорвалась граната, один человек госпитализирован

Взрыв прогремел минувшей ночью в Гюмри, в результате пострадал мужчина.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, 44-летнего мужчину со множественными повреждениями госпитализировали в медцентр Гюмри.

Известно, что гражданин работает водителем мусороуборочной машины в коммунальном отделе мэрии Гюмри.

Во время уборки мусора на улице он нашел гранату. Вместо того, чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, он дернул кольцо от гранаты, после чего последовал взрыв.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.